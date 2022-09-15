Задача на python

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Закрыт8 заявок915 просмотров

Есть n пушек и m целей, надо сбить как можно больше целей, но каждая пушка может стрельнуть только один раз и у пушек есть какой то радиус поражения (пушки и цели не в одном месте, то есть разбросаны)

Python
3 года назад
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