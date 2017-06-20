Решить задачи экзамена по математике за 2 часа

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок202 просмотра
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Добрый день!

Нужно помочь девушке решить задачи на экзамене по математике.

Задачи аналогичные тем, что в приложении (2 листа в одном файле). БОльшую часть может решить и сама, но кое с чем не справляется, да и с остальным хотелось бы подстраховать.

Пришлет в 12.00 по Москве

6 лет назад
Good-luck
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад