Комментарии

Здравствуйте. Необходимо каждый день публиковать на авито 4-5 объявлений по продаже квартир. Доступ в кабинет будет предоставлен, фотографии удобно структуированы. То есть Вам нужно будет вводить заранее известные характеристики квартиры (адрес,этаж,цена),добавлять заранее подобранные фотографии и ...