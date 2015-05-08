Комментарии

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Завершен1 заявка110 просмотров

Необходим человек который будет вести проект. Необходимо написать комментарии об определенном ресурсе.

10 лет назад
passvord2
Ирина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

julia_tacher
Юлия Тачер 
28 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$25
7 дней
Приятно, качественно, в срок! Рекомендую.
Приятно сотрудничать. Оплата в срок. Всегда на связи.

Заявки фрилансеров

julia_tacher
Юлия Тачер 
28 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад

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