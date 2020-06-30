Копирайт 16000 симв.

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Завершен1 заявка178 просмотров

Написать 5 текстов для сайта. По 1 на каждую страницу.

16000 символов.

ТЗ прилагается.

5 лет назад
bossares
Сергей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

InsomniaOk
Марина 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$60
5 дней
Большое спасибо за работу, все как всегда на уровне.
Осталась довольна сотрудничеством. Ответственный заказчик, оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

InsomniaOk
Марина 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад