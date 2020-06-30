Добрый день друзья. Ищу копирайтера в блог, посвященный путешествиям, экскурсиям (Золотое кольцо; Кипр; Крит; Турция...). Основу составят авторские (мои) фотограграфии сопровождаемые текстом написанным копирайтером. ТЗ на каждую статью или серию будет предоставлено.
Копирайт 16000 симв.
Написать 5 текстов для сайта. По 1 на каждую страницу.
16000 символов.
ТЗ прилагается.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг108 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужны текста про красоту, косметологию и ведение блога. Интересует вас ?Копирайтинг38 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна статья-рерайт на тему "Лучшие смартфоны до 8000 рублей". Пример формата статьи: https://tehcovet.ru/reitingi/elektronika-reitingi/aksessuary-dlya-elektroniki/rejting-luchshih-vr-ochkov-dlya-smartfona-noutbuka-ili-konsoli.html Важно: Разбираться в электронике Придерживаться структуре По-максимуму расписать каждый товар, выделить плюсы и минусы. Не страшно ...Завершен5 лет назад
Текст на бухгалтерскую тематику на 2000 знаков.Завершен5 лет назад
Необходимо написание текстов на сайт по тэгам. Русский язык. Уникальные текстаКопирайтинг39 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте,нужен автор для написания нескольких статей: рейтинги лучших товаров (бытовой техники, телефонов, средств для ухода за лицом и телом и так далее). Объем статей: от 10 000 символов без пробелов ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для запуска рекламной кампании нужно составить 10 описаний и текстов на баннеры для FB/Insta. Есть описание онлайн курсов в информативном стиле. Нужно сделать их интересными для читателя.Копирайтинг14 заявокЗакрыт5 лет назад
Красивое описание Ландшафтного проектаЗавершен5 лет назад
Необходимо написать посты для 3х страниц в инстаграм (кондитерская торты на заказ, кофейня, кофе на продажу в зернах) 25-35 шт. Размер постов 600-1000 символов со смайликами в разных стилях. Кофейня - експертная и ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт5 лет назад