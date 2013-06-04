Копирайтинг.

$1000
КопирайтингЗавершен1 заявка106 просмотров
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Написать 136 статей для ИМ.

11 лет назад
kerr
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$730
30 дней
Все ок.
Не в первый раз работала с Денисом, и как всегда только приятные впечатления! Мои рекомендации.
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