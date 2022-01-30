Елена, доброй ночи! Понравились Ваши тексты) мы музыкальная школа для взрослых, открылись в декабре. На постоянной основе нам необходимо писать 5-7 продающих глубоких постов, на такие темы как:

-бизнес-вокал ( постановка голоса для повышения уверенности в себе, для повышения результатов в бизнесе

-преимущество детей-подростков, умеющих играть на муз.инструменте

- музыка развивает эмоциональный интеллект

и т.д.

Музыкальная школа с ценами выше среднего, центр Москвы, работает сильная команда педагогов. Наша основная целевая аудитория - 25+, люди с активной жизненной позицией.

интересно ли Вам такое предложение? И если да, то готовы ли взять оперативно тестовое задание с оплатой?