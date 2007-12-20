Добрый день!

Интересует написание статей про SEO\SMO и вообще раскрутку сайта, рассылки. Статья может быть уникальной или же хорошо переработанной. По желанию автора могут ставится гиперссылки на любой его сайт (оплата за саму статью в данном случае будет поменьше). Возможно долгосрочное сотрудничество, соавторство, и своя колонка на сайте.

От авторов хотелось бы увидеть хоть какой-то пример написания статей (необязательно про SEO). В будущем возможно расширение тематик статей +переработка/компоновка новостей.