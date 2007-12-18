Написание статей по автомобильной теме

Нужен срочный рерайт 5 статей. Темы и стоимость в личке. Гарантия оплаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Мы ищем человека (пока одного) , который имеет представление об устройстве автомобиля и пр.
Писать придется для начала 2-3 статьи объемом 4000-6000 знаков. Оплата = 30руб за 1000 знаков. (цена может возрасти, если после написания статью не придется редактировать дополнительно). Работать Мы настроены честно, что в наших же интересах.
Писать придется разнообразные обзоры по асартименту товаров в автомагазинах (главное условие, это должно читаться интересно) . Также возможны заказы на написание оригинальных статей , опираясь на текст интервью). Цена за интервью = 40 руб за 1000 знаков.
Тестовое задание в приложении. Присылайте на Мыло [email protected]
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