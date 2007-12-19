Нужны статьи на разные темы

Ищем авторов для долговременного сотрудничества по написанию статей на следующие темы: "бизнес", "карьера", "образование".

Особых требований к статьям нет. Объем - 2200-2500 знаков. Главное, чтобы статья была интересной, ну и естественно уникальной.

Просьба, высылать пробные статьи (1500-200 знаков), соответствующие вышеуказанным темам, на адрес:

"[email protected]" с пометкой - "пробная статья". Каждая уникальная пробная статья будет оплачена. Размер вознаграждения - 150 - 200 WMR. В письме укажите свой WMR-кошелек.

P.S.: Мы покупаем авторские права на ваши работы, т.е. при сотрудничестве с нами, вы соглашаетесь с тем, что после оплаты вашей работы вы полностью теряете права на вашу статью, и работодатель может её размещать в Интернете под любым именем без каких-либо ограничений и претензий с вашей стороны. В среднем, стоимость одной статьи в среднем 500 рублей, но всё зависит от качества.