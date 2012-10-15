Написание статей по тематике "стоматология".

Требуется копирайтер для написания определенного кол-ва оптимизированных под поисковые системы статей на сайт стоматологии. Статьи: 2000 знаков каждая. Работа и оплата планируются в несколько стадий. Бюджет: не больше 100 рублей за 1000 знаков.

Запросы, под которые надо будет написать статьи:

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зуум 3 чертаново

имплантация зубов чертаново

лечение кариеса чертаново

металлокерамика чертаново

мягкие зубные протезы

нейлоновый протез

отбеливание зубов чертаново

протезирование зубов чертаново

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стоматология на нагорной

стоматология на нахимовском проспекте

стоматология на пражской

стоматология на севастопольской

стоматология на южной

стоматология северное чертаново

стоматология чертаново

удаление зуба чертаново

хотелось бы задействовать два запроса на статью.

писать только в проект. в личку - не нужно.