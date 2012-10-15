Написание статей по тематике "стоматология".

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок850 просмотров

Требуется копирайтер для написания определенного кол-ва оптимизированных под поисковые системы статей на сайт стоматологии. Статьи: 2000 знаков каждая. Работа и оплата планируются в несколько стадий. Бюджет: не больше 100 рублей за 1000 знаков.

Запросы, под которые надо будет написать статьи:

айр флоу чертаново

зуум 3 чертаново

имплантация зубов чертаново

лечение кариеса чертаново

металлокерамика чертаново

мягкие зубные протезы

нейлоновый протез

отбеливание зубов чертаново

протезирование зубов чертаново

стоматология на варшавской

стоматология на каховке

стоматология на каширской

стоматология на нагорной

стоматология на нахимовском проспекте

стоматология на пражской

стоматология на севастопольской

стоматология на южной

стоматология северное чертаново

стоматология чертаново

удаление зуба чертаново

хотелось бы задействовать два запроса на статью.

писать только в проект. в личку - не нужно.

Написание статей
13 лет назад
Redbitmedia
Антон 
40 лет
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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