Для нового инфо сайта ищем копирайтера который сможет написать 100 статей (по 10 в неделю). Темы разные: отношения, здоровье, кулинария, спорт, дети и т.д. Все что может быть интересно девушкам.

В среднем статьи на 2000-3000 символов без пробела.

Писать необходимо согласно ТЗ от сео-специалиста (с внедрением ключей, lsi слов и нужным вхождением). Уникальность текста не менее 90%. Возможен также частичный рерайтинг с других источников (не на всех статьях!).

Ищем человека, который умеет увлекать людей своим текстом. Планируем в будущем также продолжать сотрудничать и по другим сайтам.

Рассчитываем на бюджет 30-40 дол. за всю работу.

Предлагайте свои цены в комментариях, рассмотрим