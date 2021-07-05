Требуется написать 20 информационных статей по теме строительства в соответствии с техническим заданием. Статьи должны составлять в среднем 5000 символов. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробела. Дополнительные требования к статьям будут предоставлены заинтересованным исполнителям.
Написать 100 статей для информационного сайта в женской тематике
Для нового инфо сайта ищем копирайтера который сможет написать 100 статей (по 10 в неделю). Темы разные: отношения, здоровье, кулинария, спорт, дети и т.д. Все что может быть интересно девушкам.
В среднем статьи на 2000-3000 символов без пробела.
Писать необходимо согласно ТЗ от сео-специалиста (с внедрением ключей, lsi слов и нужным вхождением). Уникальность текста не менее 90%. Возможен также частичный рерайтинг с других источников (не на всех статьях!).
Ищем человека, который умеет увлекать людей своим текстом. Планируем в будущем также продолжать сотрудничать и по другим сайтам.
Рассчитываем на бюджет 30-40 дол. за всю работу.
Предлагайте свои цены в комментариях, рассмотрим
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать 20 информационных статей по теме копчения. Каждая статья должна быть около 5000 символов. Предоставляются подробные требования к статьям. Оплата осуществляется через различные платежные системы. Ожидается качественный контент на основе предоставленного ТЗ.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуются 3-5 копирайтеров для написания текстов по готовым ТЗ в серой тематике. Оплата за 1000 символов. Тестовые задания оплачиваются. Укажите стоимость SEO-копирайта в первом сообщении.Копирайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать статью в научно-публицистическом стиле на тему 'формовка металла кузова авто'. Включить виды формовки, 3D моделирование, английское колесо, шринкер стретчер, матрицу и пуансон, а также холодную штамповку. Оплата производится по факту выполненной работы.Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать уникальные тексты о производителях, включающие информацию о дате основания, стране происхождения, описании деятельности или продуктов и сильных сторонах. Объем текста - 300-500 символов для каждого производителя. Укажите стоимость и сроки выполнения.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется разработка карточек описания товаров в Excel с объемом текста 800-1000 знаков. Необходимо использовать 5 ключевых слов в заголовке и 5-6 в тексте. Заказов около 20, оплата 50 руб. за 1000 символов.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется написать 49 статей объемом 5000-6000 символов каждая по заданным темам. Необходимо использовать картинки без ссылок на источник, скопировав их в Word. Статьи должны быть сохранены в отдельных документах. В случае трудностей с темой, необходимо уведомить заказчика для поиска информации.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходима разработка уникального и лаконичного описания услуг для сайта. Описание должно быть релевантным, кратким и понятным, объемом до 500 символов для 35 услуг. Ожидается оригинальный текст, который точно передаст суть предоставляемых услуг.Копирайтинг26 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать текст для карточки Wb, используя методы копирайтинга. Ожидается качественный контент, который будет привлечь внимание пользователей и передавать необходимую информацию.Копирайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад