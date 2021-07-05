Написать статью в научно-публицистическом стиле

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Подробно изучить материалы на тему "формовка металла кузова авто" и написать грамотно статью в научно-публицистическом стиле.

Краткое содержание:

- Виды формовки металла кузова

- 3D моделирование

- Английское колесо

- Шринкер стретчер (shrinking & stretching)

- Матрица и пуансон, холодная штамповка

Оплата по факту выполненной работы на карту Приват, Моно.

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