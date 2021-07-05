Требуется написать 20 информационных статей по теме строительства в соответствии с техническим заданием. Статьи должны составлять в среднем 5000 символов. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробела. Дополнительные требования к статьям будут предоставлены заинтересованным исполнителям.
Написать статью в научно-публицистическом стиле
Подробно изучить материалы на тему "формовка металла кузова авто" и написать грамотно статью в научно-публицистическом стиле.
Краткое содержание:
- Виды формовки металла кузова
- 3D моделирование
- Английское колесо
- Шринкер стретчер (shrinking & stretching)
- Матрица и пуансон, холодная штамповка
Оплата по факту выполненной работы на карту Приват, Моно.
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