Написать 20 информационных статьей по строительства

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Закрыт5 заявок1064 просмотра

Нужно написать 10 информационных статьей по ТЗ на тему строительства.

Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов.

Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в

сотрудничестве. Оплата на Яндекс Деньги (Юмоней), WMZ, WMP, Qiwi, карты

российских банков.

4 года назад
barfikov
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