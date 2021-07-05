Нужно написать 49 статей, темы статей прикреплены в файле Word.

Каждая статья от 5000 до 6000 символов.

По этим темам в статьях часто есть картинки. Чужие картинки брать не только можно, но и нужно. Но важно, чтобы они были скопированы в Word

без ссылок на источник.

Каждую статью сохранять в отдельный документ Word.

Писать статьи в том порядке, в котором я их дал. Но если какая-то вызывает трудности (например, сложно по ней найти информацию в сети),

то ее откладывать и уведомлять меня об этом, чтобы я поискал информацию сам

(так как я всё-таки глубже в данной теме и могу знать косвенные способы поиска).

Цену указывать за весь объем или за 1000 знаков с учетом, что это оптовый заказ.