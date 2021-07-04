Digital агентству нужен опытный автор-копирайтер с минимум 5-летним опытом работы в СМИ. Задачи включают написание текстов объемом от 2000 до 14000 знаков на финансовые и политические темы. Условия: удаленная работа, оплата от 350 рублей за 1000 знаков, загрузка до 14000 знаков в день. Необходим опыт написания лонгридов и грамотность.