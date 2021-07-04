Требуется написать SEO тексты для интернет-магазина, состоящие из двух частей. Первая часть включает переименование почти 3000 товаров с учетом ключевых слов и стилистики. Вторая часть — создание 29 шаблонных описаний для товаров в категориях. Подробное ТЗ предоставлено во вложении.
Копирайтинг
Нужно составить карточку для WB на тему телефонов. Если работа будет выполнена хорошо, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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