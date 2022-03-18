Сделать описание товара для маркетплейса

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок887 просмотров

Необходимо подготовить описания товара для карточки товара, товар будет продаваться на маркетплейсе Озон

ниже ссылка на товар https://www.aliexpress.com/item/1005001929714343.html

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4 года назад
aavargin
43 года
5 лет в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Elenaelena2407
Елена 
28 лет
4 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад
$2
1 день
Escrow
Работа сделана качественно и в короткие сроки. Рекомендую
Ответственный заказчик. Сотрудничество прошло без проблем

Заявки фрилансеров

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4 года назад
4 года назад
Elenaelena2407
Елена 
28 лет
4 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад

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