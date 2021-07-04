Необходимо разработать текст для карточки Wb, используя методы копирайтинга. Ожидается качественный контент, который будет привлечь внимание пользователей и передавать необходимую информацию.
Описание услуг
Требуется написать описание услуг для сайта. Релевантно, лаконично, кратко и понятно, уникально.
Объем описания до 500 символов.
Количество услуг до 35 штук.
Заявки фрилансеров
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