Требуется написать SEO тексты для интернет-магазина, состоящие из двух частей. Первая часть включает переименование почти 3000 товаров с учетом ключевых слов и стилистики. Вторая часть — создание 29 шаблонных описаний для товаров в категориях. Подробное ТЗ предоставлено во вложении.