Требуется написать 49 статей объемом 5000-6000 символов каждая по заданным темам. Необходимо использовать картинки без ссылок на источник, скопировав их в Word. Статьи должны быть сохранены в отдельных документах. В случае трудностей с темой, необходимо уведомить заказчика для поиска информации.