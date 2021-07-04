Текст для главной страницы сайта

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок77 просмотров

Необходимо переделать текст на главной странице сайта m1group.com.ua на 2х языках: укр., рус.

Необходимо разработать уникальный текст с учетом сео-оптимизации, проработать информацию для каждого блока на странице (изменение расположения блоков, изменение смысловой нагрузки блоков допускается).

4 года назад
alex_cof
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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