Требуется написать 20 информационных статей по теме строительства в соответствии с техническим заданием. Статьи должны составлять в среднем 5000 символов. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробела. Дополнительные требования к статьям будут предоставлены заинтересованным исполнителям.
Описание товаров
В программе Excel нужно сделать карточки описания товаров с ключами, само описание 800 - 1000 збп. В названии нужно нужно использовать 5 ключей и в тексте 5-6, но не выделяя их.
Ключи: спортивный костюм для девочки / спортивный костюм подросток /детские спортивные костюмы для девочек / спортивные костюмы для девочек подростков /модный спортивный костюм для девочки / спортивный костюм +для девочек 10 / спортивные костюмы +для девочек 10 лет / спортивные костюмы +для девочек 12 / спортивный костюм +для девочки 12 лет / купить спортивный костюм детский девочке/спортивный костюм девочке 11 лет/ спортивный костюм +для девочки +в школу/ купить спортивные костюмы +для подростков девочки / стиль спорт шик / костюм спорт шик / одежда спорт шик / спорт шик 2021 / спорт шик стиль в одежде / костюмы спорт шик купить / костюм спорт шик 2021/ купить спортивный костюм для девочки / красивый спортивный костюм +для девочки / костюмы +для спортивных танцев +для девочек /стильный спортивный костюм +для девочки / спортивный костюм +для девочки +из футера / зимний спортивный костюм +для девочек / купить спортивный костюм +для девочки +в школу/ спортивный крутой костюм +для девочки/ яркий спортивный костюм +для девочки / купить теплый спортивный костюм +для девочки / утепленные детские спортивные костюмы +для девочек.
По всем вопросам и для уточнения информации обращаться в Whats up - 8 900 400 03 03 круглосуточно, заказов будет около 20 , оплата 50 руб. за 1000 символов.
Заявки фрилансеров
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