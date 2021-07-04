Описание товаров

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В программе Excel нужно сделать карточки описания товаров с ключами, само описание 800 - 1000 збп. В названии нужно нужно использовать 5 ключей и в тексте 5-6, но не выделяя их.

Ключи: спортивный костюм для девочки / спортивный костюм подросток /детские спортивные костюмы для девочек / спортивные костюмы для девочек подростков /модный спортивный костюм для девочки / спортивный костюм +для девочек 10 / спортивные костюмы +для девочек 10 лет / спортивные костюмы +для девочек 12 / спортивный костюм +для девочки 12 лет / купить спортивный костюм детский девочке/спортивный костюм девочке 11 лет/ спортивный костюм +для девочки +в школу/ купить спортивные костюмы +для подростков девочки / стиль спорт шик / костюм спорт шик / одежда спорт шик / спорт шик 2021 / спорт шик стиль в одежде / костюмы спорт шик купить / костюм спорт шик 2021/ купить спортивный костюм для девочки / красивый спортивный костюм +для девочки / костюмы +для спортивных танцев +для девочек /стильный спортивный костюм +для девочки / спортивный костюм +для девочки +из футера / зимний спортивный костюм +для девочек / купить спортивный костюм +для девочки +в школу/ спортивный крутой костюм +для девочки/ яркий спортивный костюм +для девочки / купить теплый спортивный костюм +для девочки / утепленные детские спортивные костюмы +для девочек.

По всем вопросам и для уточнения информации обращаться в Whats up - 8 900 400 03 03 круглосуточно, заказов будет около 20 , оплата 50 руб. за 1000 символов.

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