Добрый день! Ищу 3-5 копирайтеров, тз все готовы, нужно определится со стоимостью за 1000 символов, тестовые задание будет оплачено, пишите в личку для получения np? в первом сообщении указывайте пожалуйста стоимость сео копирайта, если цена не подойдет то и нет смысла тз вам скидывать