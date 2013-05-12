Написать 5 статей для сайта адвоката

Статьи для разделов сайта, характеризующие определенную тематику (вид правоотношений), без самопиара, только проблематика темы.

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1)Статьтя для «Трудовые споры»

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Индивидуальный трудовой спор, Коллективный спор, решения трудовых споров, трудовой договор, взыскание долга по заработной плате, подготовка и подача в суд искового заявления, обжалование судебных решений, взыскание морального вреда с работодателя, адвокат в Кировограде

2)статья для «Юридическая помощь при ДТП»

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3)статья «Защита клиента в уголовном процессе»

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4) статья «Адвокатское хранение документов»

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5)статья «Услуги арбитражного управляющего» "

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