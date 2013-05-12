Нужен ответственный копирайтер для написания статей, который бы мог гарантировать определенный объем работы в день. Основные требования (в зависимости от объема статьи): - 100% уникальность - отсутствие переоптимизации (по каким-либо ...
Написать 5 статей для сайта адвоката
Статьи для разделов сайта, характеризующие определенную тематику (вид правоотношений), без самопиара, только проблематика темы.
Все статьи по 2000 знаков
Уникальность 100 % по http://text.ru/
1)Статьтя для «Трудовые споры»
ключевые слова:
Индивидуальный трудовой спор, Коллективный спор, решения трудовых споров, трудовой договор, взыскание долга по заработной плате, подготовка и подача в суд искового заявления, обжалование судебных решений, взыскание морального вреда с работодателя, адвокат в Кировограде
2)статья для «Юридическая помощь при ДТП»
ключевые слова:
адвокат по ДТП, решение споров со страховой компанией, представительство в суде, Обжалование протоколов сотрудников ГАИ, Юрист по ДТП, помощь при ДТП, помощь в быстром возврате водительских прав, услуги адвоката в Кировограде
3)статья «Защита клиента в уголовном процессе»
ключевые слова:
Адвокат по уголовным делам, Сопровождение уголовных дел, обжалование приговора суда, Изменение меры пресечения, Защита при задержании, юридическая консультация, услуги адвоката в Кировограде, Обжалование действий сотрудников правоохранительных органов, Оказание правовой помощи во время судебного следствия
4) статья «Адвокатское хранение документов»
ключевые слова:
заключение договора с адвокатом, обеспечения адвокатской тайны при хранении документов, адвокатское хранение документов, организация правовой защити клиента, сопровождение проверок контролирующих органов
5)статья «Услуги арбитражного управляющего» "
ключевые слова:
предотвращение банкротства, ликвидация угрозы рейдерства, возврат активов, взыскание просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация долгов, ликвидация через банкротство юридических лиц и предпринимателей с долгами, поддержка в процедурах банкротства в качестве доверенного лица, ликвидация фирмы, закрытие нерентабельного предприятия, адвокат в Кировограде
бюджет 20 дол
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