Написать 5 статей для сайта адвоката

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Завершен1 заявка133 просмотра

Статьи для разделов сайта, характеризующие определенную тематику (вид правоотношений), без самопиара, только проблематика темы.

Все статьи по 2000 знаков

Уникальность 100 % по http://text.ru/

1)Статьтя для «Трудовые споры»

ключевые слова:

Индивидуальный трудовой спор, Коллективный спор, решения трудовых споров, трудовой договор, взыскание долга по заработной плате, подготовка и подача в суд искового заявления, обжалование судебных решений, взыскание морального вреда с работодателя, адвокат в Кировограде

2)статья для «Юридическая помощь при ДТП»

ключевые слова:

адвокат по ДТП, решение споров со страховой компанией, представительство в суде, Обжалование протоколов сотрудников ГАИ, Юрист по ДТП, помощь при ДТП, помощь в быстром возврате водительских прав, услуги адвоката в Кировограде

3)статья «Защита клиента в уголовном процессе»

ключевые слова:

Адвокат по уголовным делам, Сопровождение уголовных дел, обжалование приговора суда, Изменение меры пресечения, Защита при задержании, юридическая консультация, услуги адвоката в Кировограде, Обжалование действий сотрудников правоохранительных органов, Оказание правовой помощи во время судебного следствия

4) статья «Адвокатское хранение документов»

ключевые слова:

заключение договора с адвокатом, обеспечения адвокатской тайны при хранении документов, адвокатское хранение документов, организация правовой защити клиента, сопровождение проверок контролирующих органов

5)статья «Услуги арбитражного управляющего» "

ключевые слова:

предотвращение банкротства, ликвидация угрозы рейдерства, возврат активов, взыскание просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация долгов, ликвидация через банкротство юридических лиц и предпринимателей с долгами, поддержка в процедурах банкротства в качестве доверенного лица, ликвидация фирмы, закрытие нерентабельного предприятия, адвокат в Кировограде

бюджет 20 дол

12 лет назад
netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
33 минуты назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
3 дня
Спасибо за работу, все на уровне, как всегда!
Спасибо за хорошую работу!

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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