Написать 50 статей по тематике строительства из дерева

Написание текста под программу для размножения текста, вида: [Привет|Здравствуйте|Добрый день], [как дела| как жизнь|как здоровье]? Необходимо подготовить несколько подобных конструкций для тематики 18+ (никаких эротических новел писать не нужно, просто примитивные обтекаемые шаблонные описания под подборки фотографий ...