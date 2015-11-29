Рерайт статей. Строительная тема

КопирайтингЗавершен19 заявок190 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать рерайт 3 статей:

1.http://u.to/GKMGDQ (про ОСП не надо)

2.http://u.to/fqMGDQ (+те статьи которые указаны ниже "еще статьи" 3 шт.)+ подобную статью про штукатурку

3.http://u.to/paQGDQ

8 лет назад
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$5
2 дня
Очень доволен, рекомендую!
Всё прошло как по маслу - спасибо!)
  • Похожие заказы

  • Написание текстов под размножение (ниша 18+)

    Написание текста под программу для размножения текста, вида:  [Привет|Здравствуйте|Добрый день], [как дела| как жизнь|как здоровье]?  Необходимо подготовить несколько подобных конструкций для тематики 18+ (никаких эротических новел писать не нужно, просто примитивные обтекаемые шаблонные описания под подборки фотографий ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайт для интернет-магазина

    Требуется написание текста для главной/категорий/подкатегорий + для каждого товара. На каждый товар по 200 збп, примерный общий объем заказа ~70-75к збп, указывайте цену за 1к знаков + сроки, исходя из этого выберу исполнителя.

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Автор для блога подарочной тематики

    IdeiPodarkov.net - ведущий российский поисковик подарков. Мы ищем авторов для создания интересных и полезных материалов для нашего блога http://ideipodarkov.net/blog/. Что мы ожидаем от кандидата? 1. Патологически грамотный русский язык 2. Способность создавать полезный и интересный контент (статьи, инфографики, ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Контент о металлообработке

    Нужно 6 текстов примерно по 1500 - 2000 символов для компании, которая занимается металлообработкой.  Эти тексты будут располагаться в разделах оказываемых услуг. Темы текстов: 1)Проектирование металлоконструкции. Компания не проектирует мосты, здания, и прочие большие объекты, специализация ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать объявления и заголовки для РК

    Написать заголовки объявлений и сами объявления для рекламной компании бегущих строк, медиафасадов и т.д., ключи уже отобраны, заголовок должен содержать точное совпадения ключа , текст объявления может повторятся изменяя с учетом изменения ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Статьи про оформление туристических документов

    Нужно написать информационные статьи для сайта про оформление туристических документов (визы, загранпаспорта, иммиграция). Около 100 статей. В основном на основе официальных источников. Ищу опытного автора или практика. В заявке напишите о своём опыте, приложите примеры работ. Оплата ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад