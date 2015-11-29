Рерайт статей. Строительная тема

Написание текста под программу для размножения текста, вида: [Привет|Здравствуйте|Добрый день], [как дела| как жизнь|как здоровье]? Необходимо подготовить несколько подобных конструкций для тематики 18+ (никаких эротических новел писать не нужно, просто примитивные обтекаемые шаблонные описания под подборки фотографий ...
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Необходимо сделать рерайт 3 статей:
1.http://u.to/GKMGDQ (про ОСП не надо)
2.http://u.to/fqMGDQ (+те статьи которые указаны ниже "еще статьи" 3 шт.)+ подобную статью про штукатурку
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