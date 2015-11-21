Написание текстов под размножение (ниша 18+)

Требуется написание текста для главной/категорий/подкатегорий + для каждого товара. На каждый товар по 200 збп, примерный общий объем заказа ~70-75к збп, указывайте цену за 1к знаков + сроки, исходя из этого выберу исполнителя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написание текста под программу для размножения текста, вида:
[Привет|Здравствуйте|Добрый день], [как дела| как жизнь|как здоровье]?
Необходимо подготовить несколько подобных конструкций для тематики 18+ (никаких эротических новел писать не нужно, просто примитивные обтекаемые шаблонные описания под подборки фотографий взрослой тематики).
Указывайте, пожалуйста, стоимость своей работы за 1к символов уже готового, получившегося после генерации текста. Или предложите свой вариант оплаты труда.
Нужно чтобы после генерации текст получался в районе 500 символов. И таких текстов нужно не один, готов заказывать на постоянной основе.
Более подробно описал здесь – https://yadi.sk/d/ukEZ4809kcXzQ
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