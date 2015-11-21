Копирайт для интернет-магазина

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера на долгосрочную работу для написания статей в блог, посвященный самостоятельным путешествиям. В основном нужно будет писать статьи о достопримечательностях разных стран и городов. Желательно, чтобы вы были в теме ...