Копирайт для интернет-магазина

тематика лечение гайморита в домашних условиях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание текста для главной/категорий/подкатегорий + для каждого товара.
На каждый товар по 200 збп, примерный общий объем заказа ~70-75к збп, указывайте цену за 1к знаков + сроки, исходя из этого выберу исполнителя.
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