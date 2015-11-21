Копирайт для интернет-магазина

КопирайтингЗакрыт27 заявок245 просмотров
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Требуется написание текста для главной/категорий/подкатегорий + для каждого товара.

На каждый товар по 200 збп, примерный общий объем заказа ~70-75к збп, указывайте цену за 1к знаков + сроки, исходя из этого выберу исполнителя.

8 лет назад
rasteq
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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