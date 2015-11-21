Нужен рерайтер

Здравствуйте!

Нужен рерайт или несложный копирайт!

Тематика разная!

Не постоянно на сайт заливать, а по требованию, некое кол-во в месяц

Обязательно долгосрочное сотрудничество!

Расценки

на тексты 40руб. - 1000 зн

На интернет магазины 40 руб 500 знаков плюс картинку найти в нете и все это добавить на сайт

Желательно знать движок опенкарт!