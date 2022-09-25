Ищется копирайтер для создания текстов на русском языке для сайта проекта метавселенной с последующим переводом на английский. Требуется портфолио и готовность к работе с 22-23 сентября. Опыт в сфере криптовалют будет плюсом. Темы и страницы будут предоставлены.