Ищется копирайтер с опытом написания статей по криптовалюте. Необходимы знания блокчейна и проектов в этой сфере. Высокая грамотность, умение анализировать информацию и проводить связи — обязательные требования. Успешное выполнение задач приведет к новым заказам.
Отзывы для сlutch. со
Интересует стоимость добавления отзыва для сервиса Сlutсh. Просьба откликнуться лишь людей с опытом на этой площадке и указать стоимость за 1 отзыв без текста (текст пишем мы).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг21 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер для написания 100 статей на английском языке на различные темы. Оплата составляет 3 доллара за 1000 знаков. Ищем качественные тексты и готовность к сотрудничеству.Копирайтинг16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать 14 постов для Facebook на тему ремонта квартир, каждый объемом 1000 символов. Основной акцент на полезные советы. Также необходимо подобрать тематические фотографии для каждого поста. Идеальный вариант — опытный копирайтер с навыками подбора изображений.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер для создания текстов на русском языке для сайта проекта метавселенной с последующим переводом на английский. Требуется портфолио и готовность к работе с 22-23 сентября. Опыт в сфере криптовалют будет плюсом. Темы и страницы будут предоставлены.Копирайтинг5 заявокЗакрыт3 года назад
Шукається копірайтер з досвідом для написання наукової статті на тему дизайн та брендинг. Необхідно дотримуватись правил написання наукових статей. Текст повинен бути українською мовою, теми обговорюються окремо. Стаття планується для публікації в профільному журналі.Копирайтинг12 заявокЗакрыт3 года назад
- $1
Потрібно написати позитивний відгук на гугл картах про модульні бані-бочки компанії SavaDrev. Зосередьтеся на якості матеріалів (дерево-вільха), професіоналізмі спеціалістів, привітності менеджерів, вчасному виконанні замовлень, доступних цінах та зручній доставці по Україні.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен3 года назад
- $8
Требуется написать несколько мини-статей о закупке золота для ломбарда в Берлине, общий объем около 5000 символов. Уникальность текстов должна составлять не менее 95%. Все детали будут предоставлены в приват.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется создать текст для рекламы в социальных сетях, включающий ключевые слова. Объем текста не должен превышать 500 символов. Основное внимание уделить привлечению аудитории и эффективной коммуникации.Копирайтинг44 заявкиЗакрыт3 года назад
- $17
Требуется написать и разместить отзыв о нашем онлайн-курсе по похудению на платформе irecommend. Необходим действующий аккаунт, созданный с реальными данными, для повышения доверия к отзыву. Укажите все положительные аспекты курса и поделитесь личным опытом.Копирайтинг41 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется написать вступление к медицинской статье на тему психических заболеваний. Объем работы - лист формата А4. Текст должен быть написан на английском языке и содержать ссылки на медицинские источники. Определенный объем информации уже имеется.Копирайтинг11 заявокЗакрыт3 года назад