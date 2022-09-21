Необходимо писать тексты для сайта: https://titimiti.com

Наполнение будет схоже с этим: https://www.sandbox.game/en/

Сначала нужно будет написать текст на русском и утвердить содержание, а затем переводить его на английский.

Темы статей и под какие страницы нужен будет текст - предоставим.

Требования:

- портфолио из готовых текстов на русском и английском

- возможность приступить к работе с 22, 23 сентября

- готовность выполнять работу большого объема

Будет плюсом:

- опыт написания текстов на тему криптовалют/метавселенных