Шукається копірайтер з досвідом для написання наукової статті на тему дизайн та брендинг. Необхідно дотримуватись правил написання наукових статей. Текст повинен бути українською мовою, теми обговорюються окремо. Стаття планується для публікації в профільному журналі.
Написание текстов + перевод для проекта метавселенной
Необходимо писать тексты для сайта: https://titimiti.com
Наполнение будет схоже с этим: https://www.sandbox.game/en/
Сначала нужно будет написать текст на русском и утвердить содержание, а затем переводить его на английский.
Темы статей и под какие страницы нужен будет текст - предоставим.
Требования:
- портфолио из готовых текстов на русском и английском
- возможность приступить к работе с 22, 23 сентября
- готовность выполнять работу большого объема
Будет плюсом:
- опыт написания текстов на тему криптовалют/метавселенных
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