Ищу копирайтера по криптовалютной тематике для выполнения нескольких задач. При успешном выполнение задач, однозначно будут заказы еще.

Требования

- Иметь опыт написания статье по криптовалюте

- Разбираться в том как устроен блокчейн и проекты созданные на в этой сфере

- Высокий уровень грамотности

⁃ Умение находить информацию, ее анализировать и проводить связи