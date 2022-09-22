Ищу копирайтера по криптовалютной тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка393 просмотра

Ищу копирайтера по криптовалютной тематике для выполнения нескольких задач. При успешном выполнение задач, однозначно будут заказы еще.

Требования

- Иметь опыт написания статье по криптовалюте

- Разбираться в том как устроен блокчейн и проекты созданные на в этой сфере

- Высокий уровень грамотности

⁃ Умение находить информацию, ее анализировать и проводить связи

Написание статей
3 года назад
guest_16635101532621
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасія
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валентин
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Ганна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Илья
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олег
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 отзывов
3 года назад
Никита
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Вадим
 
43 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
529 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
5 дней назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Максим
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
71 отзыв
3 года назад
Наталия
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Егор
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Никита
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Таисия
 
55 лет
13 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
30 отзывов
3 года назад
Антон
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
3 года назад
Елена
 
41 год
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
247 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-10
Копирайтинг
Владимир
 
41 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад
105 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Анг.Авторы

    Требуется копирайтер для написания 100 статей на английском языке на различные темы. Оплата составляет 3 доллара за 1000 знаков. Ищем качественные тексты и готовность к сотрудничеству.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Серия постов для ФБ на тему ремонта квартир.

    Требуется создать 14 постов для Facebook на тему ремонта квартир, каждый объемом 1000 символов. Основной акцент на полезные советы. Также необходимо подобрать тематические фотографии для каждого поста. Идеальный вариант — опытный копирайтер с навыками подбора изображений.

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание текстов + перевод для проекта метавселенной

    Ищется копирайтер для создания текстов на русском языке для сайта проекта метавселенной с последующим переводом на английский. Требуется портфолио и готовность к работе с 22-23 сентября. Опыт в сфере криптовалют будет плюсом. Темы и страницы будут предоставлены.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Шукаю хто може написати наукову статтю (тема дизайн та брендинг)

    Шукається копірайтер з досвідом для написання наукової статті на тему дизайн та брендинг. Необхідно дотримуватись правил написання наукових статей. Текст повинен бути українською мовою, теми обговорюються окремо. Стаття планується для публікації в профільному журналі.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написання відгуків на гугл картах

    $1

    Потрібно написати позитивний відгук на гугл картах про модульні бані-бочки компанії SavaDrev. Зосередьтеся на якості матеріалів (дерево-вільха), професіоналізмі спеціалістів, привітності менеджерів, вчасному виконанні замовлень, доступних цінах та зручній доставці по Україні.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Мини статьи для Ломбарда в Берлине

    $8

    Требуется написать несколько мини-статей о закупке золота для ломбарда в Берлине, общий объем около 5000 символов. Уникальность текстов должна составлять не менее 95%. Все детали будут предоставлены в приват.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Добрый день.

    Требуется создать текст для рекламы в социальных сетях, включающий ключевые слова. Объем текста не должен превышать 500 символов. Основное внимание уделить привлечению аудитории и эффективной коммуникации.

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Отзывы на irecommend

    $17

    Требуется написать и разместить отзыв о нашем онлайн-курсе по похудению на платформе irecommend. Необходим действующий аккаунт, созданный с реальными данными, для повышения доверия к отзыву. Укажите все положительные аспекты курса и поделитесь личным опытом.

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написания вступления к мед. статье

    Требуется написать вступление к медицинской статье на тему психических заболеваний. Объем работы - лист формата А4. Текст должен быть написан на английском языке и содержать ссылки на медицинские источники. Определенный объем информации уже имеется.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуются копирайтеры!

    Ищем копирайтеров для написания статей на разнообразные тематики. Простые ТЗ, объем работы от 20 000 символов в день. Оплата 35 руб за 1000 символов без пробелов, возможна сразу после выполнения заказа. Работа не разовая, ежедневные заказы.

    Написание статей
    Копирайтинг48 заявок
    Закрыт
    3 года назад