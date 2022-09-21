Ищется копирайтер для создания текстов на русском языке для сайта проекта метавселенной с последующим переводом на английский. Требуется портфолио и готовность к работе с 22-23 сентября. Опыт в сфере криптовалют будет плюсом. Темы и страницы будут предоставлены.
Серия постов для ФБ на тему ремонта квартир.
Нужно 14 постов на тему ремонтов квартир в стиле полезные советы. Объем 1000 каждый пост. Так же нужно подобрать к каждому посту фото по теме.
Пишите тг или другой мессенджер для связи.
Не работаю с рб и рф.
Заявки фрилансеров
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