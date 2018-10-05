Написать текст на лендинг

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Завершен5 заявок236 просмотров

Доброго времени суток!

Нужен копирайтер с опытом написания продающего текста на лендинг под структуру. 

B2B. Тематика 4G LTE оборудование.

Нужно прописать 8 преимуществ кратко по 100-120 символов.

Описать 2 экрана продукции. Текст к одному и другому виду продукции.

1 Текст "О нас"

Так же 2-3 статьи в раздел блог.

1 текст на страницу о предоставлении технической поддержки нашим партнерам.

Указывайте Ваши цены, сроки выполнения. 

Буду спрашивать примеры работ по лендингам и продающим текстам, текстам "О Нас"

7 лет назад
Perfectoti
Михаил 
34 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
7 лет назад
$10
3 дня
С нашей стороны было много правок, но это не потому, что Елена плохо пишет, а просто особенность подачи такая, в результате, Елена написала тот текст, который мы хотели! Спасибо и удачи!
С Михаилом работать комфортно во всех отношениях, несмотря на трудность проекта. Рада, что общими усилиями мы пришли к консенсусу ) Спасибо за поддержку и понимание!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
7 лет назад
ТОП-10
Копирайтинг

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