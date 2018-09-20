Написать текст статей по теме вейпинга

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок285 просмотров

Требуется написать 10 статей по теме вейпинга с одной доп. картинкой к каждой из статей. Темы прилагаются в дополнении. 

Пример статей: http://vapeking.com.ua/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BF%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?journal_blog_post_id=21

Объем текста: 1000  знаков на новость. Все новости должны быть естественного, разного размера, а не 10 штук по 1000 знаков. Все должно быть читабильно и максимально понятно.

С ключами.

7 лет назад
bvalchuk
27 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Kominat
Олег 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Быстро и качественно! Буду еще обращаться)
Хороший заказчик с чёткими требованиями по ТЗ и терпеливостью. Был рад сотрудничеству, готов к дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Kominat
Олег 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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