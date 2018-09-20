Написать текст статей по теме вейпинга

Требуется написать 10 статей по теме вейпинга с одной доп. картинкой к каждой из статей. Темы прилагаются в дополнении.

Пример статей: http://vapeking.com.ua/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BF%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?journal_blog_post_id=21

Объем текста: 1000 знаков на новость. Все новости должны быть естественного, разного размера, а не 10 штук по 1000 знаков. Все должно быть читабильно и максимально понятно.

С ключами.