Написать текста 100000 симв.

Здравствуйте, ищем человека который сможет писать тексты о популярных людях. Нужно будет найти интересные факты и написать своими словами. Длина одного текста 8900к. Нужно пару текстов в неделю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно написать текста в количестве 59 шт. по 1500 симв.
Тематика: Грузоподъёмное оборудование
Текста нужны с целью seo оптимизации
Хотелось бы обсудить.
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