Написати відгук на англійській мові

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Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. У разі необхідності допоможу з перекладом. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
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