Написати відгук щодо додатку

Доброго времени суток! Имеем множество сайтов, на которых много внутренних страниц. Надо наполнить тематическими уникальными положительными живыми отзывами. Также отзывы надо разместить и на сторонних ресурсах-отзовиках, в том числе на Яндекс. Предлагайте ...