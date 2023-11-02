Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен15 заявок126 просмотров
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

2 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
vanovnaaa
20 летУкраина
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
$1
1 день
UAH
Швидко та якісно виконане завдання.
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  • Отзывы

    Требуются люди для написания комментариев,отзывов и тп. Только русскоязычные, имеющие карту для оплаты.

    Копирайтинг131 заявка
    Открыт
    15 дней назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Копирайтер

    $30

    Нужно сделать кп на основе наших учитывая наши пожелания с продающим текстом Нужно что бы у вас был опыт и примеры работ

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад