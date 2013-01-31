Несколько статей про часы

Набираем группу девушек, поклонниц азиатской косметики, для написания и публикации отзывов о косметике. Интересуют обладательницы корейской, японской, китайской, тайской косметики. Надо будет писать о плюсах, минусах косметики, приводить свой опыт использования косметики, давать советы. В общем, чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны несколько статей для сайта http://vsekopii.com/
Названия статей, это же ключи:
копии часов — отзывы покупателей
качественные копии часов
лучшие копии часов
копии часов недорого
продажа копий часов
копии элитных часов
копии механических часов
элитные копии швейцарских часов
мужские часы
женские часы
наручные часы
Объем каждой статьи 2000–2500 знаков б/п
- Похожие заказы
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно написать порядка 10 статей на итальянском языке тематики adult. Важно: отличное знание языка, устойчивость к написанию adult текстов и прежний опыт. Подробноее ТЗ - исполнителю. В заявке указать: цену за 1000 копирайта (без пробелов), опыт. Оплата ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Всем добрый день! Набираю команду ответственных и грамотно пишущих копирайтеров для написания ряда материалов на сайт по отоплению. Работы намечается много. Писать надо по ключевым запросам и определенному количеству определенных слов, список которых я буду предоставлять. ...Завершен11 лет назад
- $30
Здравствуйте! Необходимо написать 3 статьи для клиингового сайта 1. первая статья с ключами: уборка уборка офисов уборка в доме уборка квартир уборка помещений 2. вторая статья с ключами: химчистка ковров химчистка диванов химчистка мягкой мебели химчистка штор стирка штор 3. третья статья с ключами: профилактика джакузи профилактика кондиционеров профилактика душевых кабин клининг клининговая компания Ссылку ...Завершен11 лет назад
- $250
Оплата 50р/1000. Тексты по 1500 символов, всего около 75 текстов. Минимальный объем сдачи ежедневно 10к. Оставляйте ваш Skype.Завершен11 лет назад
Нужен текст на главную страницу сайта. Читабельный. Для людей, а не для роботов. Тематика "Контент для мобильного телефона", но с большим упором на "Рингтоны и звонки" см. ссылку на сайт в прикрепленном файле.Завершен11 лет назад
- $50
Нужны исполнители для написания и размещения отзывов на Яндекс Маркете. Процедура публикации такова — сегодня зашли на сайт с маркета, полазили по нему, через пару дней пишете отзыв (иначе не разместится — яндекс не пропустит). ...Завершен11 лет назад
- $500
Доброго времени суток. В скором времени будет запущен сайт туристической тематики. Сегодня уже необходимы 1-2 рерайтера текстов. За 1000 символов печатного текста на сегодняшний день можем предложить 1 - 1.5 доллара. От авторов требуется умение ...Копирайтинг67 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создать анкоры лист под SAPE Файл с ключами прилагается. 1) 30-40 % точных вхождений 2) 40 % разбавленных 3) до 20 % безанкорныхКопирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, необходимо написать 35-40 статей для сайта, сайт сейчас в разработке. Тема - очистка инженерных систем. Сайты конкуренты с которых можно брать текст для рерайта: 1. www.Novator-kolomna.ru 2. www.comservice.ru 3. a-strong.ru 4. www.ingservice.ru 5. http://marktrade.ru/ Объемы текстов 1,5-2т.з. Предпочтение исполнителям с низким ценником.Завершен11 лет назад