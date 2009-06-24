Нужен хороший копирайтинг

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Закрыт82 заявки843 просмотра

Нужно написать небольшие статьи (2000-2500 знаков) под поисковики по заданным фразам. Всего надо написать около 20-25 статей (возможно и больше). В помощь есть большие качественные статьи написанные профессионалами темы.

Примеры тем: ротационные печи, кассавые аппараты, торговые стеллажи и т.д.

Пишите свою цену.

16 лет назад
red-nicolas
Николай 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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