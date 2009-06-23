Требуется рерайт/копирайт

Здравствуйте, господа!

Требуется рерайтер/копирайтер со знанием английского языка. Нужно будет читать статью на английском и по ее материалам писать статью на русском. Так же нужно будет писать разнообразные обзоры.

Так как все статьи будут о Skype или на около-Skype-вскую тему, то знание технологии VoIP и в частности программы Skype очень приветствуется.

Предложения с ценой оставлять только в комментариях. Работа не одноразовая, нужно будет писать и рерайтить статьи постоянно, по мере необходимости.