Требуется рерайт/копирайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт40 заявок811 просмотров

Здравствуйте, господа!

Требуется рерайтер/копирайтер со знанием английского языка. Нужно будет читать статью на английском и по ее материалам писать статью на русском. Так же нужно будет писать разнообразные обзоры.

Так как все статьи будут о Skype или на около-Skype-вскую тему, то знание технологии VoIP и в частности программы Skype очень приветствуется.

Предложения с ценой оставлять только в комментариях. Работа не одноразовая, нужно будет писать и рерайтить статьи постоянно, по мере необходимости.

16 лет назад
Mr_SK
Sergey 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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