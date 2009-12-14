Нужна качественная статья

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Раскрыть тему:как дурят покупателя иномарки на российских авторынках.Тема широкая.Начиная от перебитых номеров и заканчивая свареными в ближнем зарубежье из 2-х авто одного.Как обезопасить себя от такого "счастья" и т.д.

Кто знает тему-жду ответа.

Да,предложения жду сразу с расценками.

14 лет назад
volwik
48 летГермания
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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