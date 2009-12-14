Нужна качественная статья

Рерайтинг - 1 000 000 зн. Тематика: кондиционеры
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Раскрыть тему:как дурят покупателя иномарки на российских авторынках.Тема широкая.Начиная от перебитых номеров и заканчивая свареными в ближнем зарубежье из 2-х авто одного.Как обезопасить себя от такого "счастья" и т.д.
Кто знает тему-жду ответа.
Да,предложения жду сразу с расценками.
- Похожие заказы
- $1000Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
Требуется написать вопросы к трем женским тестам. пример темы теста: готова ли ты к браку(темы дам) -к каждому тесту нужно написать 20 вопросов, к каждому по 4 варианта ответа с укаханеим правильного ответа. -к каждому ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт14 лет назад
Текстов очень много порядка 200-300. Хотелось бы увидеть адекватные предложения от людей у кого в портфолио есть хорошие работы.Завершен14 лет назад
- $50
Требуются тексты на сайт. В приложении - сайт и страницы, на которые необходимо написать текст. Тематика - консультации психолога. Вместе с предложением о тарифах оставляйте ссылки на тексты, написанные вами по данной или схожей теме.Завершен14 лет назад
- $50
Задача: есть сайт на joomla 1.5, его надо наполнить информацией. А именно представить себя обозревателем этого сайта и придумать что и куда разместить.Частично материал есть, кое какие статьи написать, кое-какие фото разместить, а дальше ...Завершен14 лет назад
Нужен человек для размножения небольших заметок (200-300 знаков без пробелов). icq:400390819Копирайтинг29 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Придумать название "Бренда" для фирмы, которая занимается производством светильников из латуни. П.С. Светильники, бра, люстры, торшеры и т.д. Предложения по названию, либо сюда, либо в "личку" Лучшему перекину 10 ВМЗКопирайтинг40 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте! Для избиркома Ростовской области нужен слоган. Тематика - выборы в Донском крае. Можно использовать и стихотворную форму. Победитель - Донская земля так много дала нам - своим детям. Теперь пришло время позаботиться о ней – ...Закрыт14 лет назад
- $5
Здравствуйте! Мне нужно придумать оригинальное название для автопортала. Требования: 1. Свободное имя в одной из доменных зон .ru, .net, .su 2. Легко запоминающееся название. 3. Большая смысловая нагрузка. 4. Длинна не более 10 букв. 5. Имя не должно содержать цифр, знаков, ...Закрыт14 лет назад
Уважаемые господа копирайтеры! Есть заказ на написание текстов для юридической компании, занимающейся регистрацией предприятий. Более подробная информация и контакты в приложенном файле. Убедительная просьба: внимательно читать ТЗ и Ваши предложения отправлять по контактам, указанным там. Комментарии ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт14 лет назад