Написать вопросы и ответы для 3 женских тестов

Требуется написать вопросы к трем женским тестам.

пример темы теста: готова ли ты к браку(темы дам)

-к каждому тесту нужно написать 20 вопросов, к каждому по 4 варианта ответа с укаханеим правильного ответа.

-к каждому варианту ответа должен быть комментарий, который пользователь увидит в ответах на тест(например, "нет, ответ неправильный. мужчинам не нравится, когда женщина начинает их контролировать. не стоит этого делать, он может это нерпавильно понять, ваши отношения могут ухудшиться из-за твоих попыток взять его под контроль")

-текст результатов теста(4 вида текста в зависимости от набранных баллов). например:"ты хорошо знаешь психологию мужчин, но к браку ты пока еще не готова. Для того, чтобы жить в браке, нужно быть более ...

Оплата - 150 рублей за тест.

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