Написать вопросы и ответы для 3 женских тестов

$20
КопирайтингЗакрыт26 заявок476 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать вопросы к трем женским тестам.

пример темы теста: готова ли ты к браку(темы дам)

-к каждому тесту нужно написать 20 вопросов, к каждому по 4 варианта ответа с укаханеим правильного ответа.

-к каждому варианту ответа должен быть комментарий, который пользователь увидит в ответах на тест(например, "нет, ответ неправильный. мужчинам не нравится, когда женщина начинает их контролировать. не стоит этого делать, он может это нерпавильно понять, ваши отношения могут ухудшиться из-за твоих попыток взять его под контроль")

-текст результатов теста(4 вида текста в зависимости от набранных баллов). например:"ты хорошо знаешь психологию мужчин, но к браку ты пока еще не готова. Для того, чтобы жить в браке, нужно быть более ...

Оплата - 150 рублей за тест.

Оплата по webmoney

14 лет назад
alexseo
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • SEO-тексты на сайт

    $50

    Требуются тексты на сайт. В приложении - сайт и страницы, на которые необходимо написать текст. Тематика - консультации психолога. Вместе с предложением о тарифах оставляйте ссылки на тексты, написанные вами по данной или схожей теме.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнить сайт информацией

    $50

    Задача: есть сайт на joomla 1.5, его надо наполнить информацией. А именно представить себя обозревателем этого сайта и придумать что и куда разместить.Частично материал есть, кое какие статьи написать, кое-какие фото разместить, а дальше ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Придумать название

    $10

    Придумать название "Бренда" для фирмы, которая занимается производством светильников из латуни. П.С. Светильники, бра, люстры, торшеры и т.д. Предложения по названию, либо сюда, либо в "личку" Лучшему перекину 10 ВМЗ

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Слоган

    $100

    Здравствуйте! Для избиркома Ростовской области нужен слоган. Тематика - выборы в Донском крае. Можно использовать и стихотворную форму. Победитель - Донская земля так много дала нам - своим детям. Теперь пришло время позаботиться о ней – ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доменное имя для автопортала

    $5

    Здравствуйте! Мне нужно придумать оригинальное название для автопортала. Требования: 1. Свободное имя в одной из доменных зон .ru, .net, .su 2. Легко запоминающееся название. 3. Большая смысловая нагрузка. 4. Длинна не более 10 букв. 5. Имя не должно содержать цифр, знаков, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание статьи (пресс-релиза)

    Уважаемые господа копирайтеры! Есть заказ на написание текстов для юридической компании, занимающейся регистрацией предприятий. Более подробная информация и контакты в приложенном файле. Убедительная просьба: внимательно читать ТЗ и Ваши предложения отправлять по контактам, указанным там. Комментарии ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Бизнесс план.

    Здравствуйте. Не знаю в какую категорию поместить данную заявку. Вообщем Нужен бизнес план на тему ведингового бизнесса а точнее Бизнесс план для работы вот с таким автоматом http://kopirkin.ru/ Завтра уже надо будет его представить. Может у ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад