Наполнение сайта про камни, различные гороскопы

КопирайтингЗавершен52 заявки548 просмотров
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Текстов очень много порядка 200-300.

Хотелось бы увидеть адекватные предложения от людей у кого в портфолио есть хорошие работы.

14 лет назад
webskyline
Руфат 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
LanaTucker
Светлана 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 отзывов
14 лет назад
$200
8 дней
Приятно и просто работать с хорошим и понятливым копирайтером. Начали работу достаточно быстро, качественно. Грамотный русский язык, исправила много НАШИХ ошибок :). Большое спасибо!!! Всегда рад сотрудничать с людьми, которые знают свое дело.
Отличный заказчик. В данном проекте были выданы требования по объему и обязательным элементам содержания текстов. Приятно работать с человеком, который говорит требования (ТЗ), сразу указывает, где можно проявить инициативу, и дает копирайтеру возможность проявить себя, а затем быстро платит. Рекомендую.
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