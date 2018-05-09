Необходимо составлять текст отзывов для врача, по 10 отзывов в неделю, и присылать их на согласование. Затем необходимо публиковать их на сайте prodoctorov.ru, при это авторизоваться через соцсети или номера мобильных. Оплата по результатам каждой недели по количеству опубликованных отзывов.