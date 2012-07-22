Писать комментарии на сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок79 просмотров

Постоянно писать комментариев на эро сайт и постить

Контенщик в неделю должен сдавать не менее 50К символов.

работа постоянная, для тех кто может много писать и постить

ICQ#: 559269571

ICQ#: 8355400

13 лет назад
vasinet2
Андрей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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