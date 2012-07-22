Написание качественных статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок241 просмотр

Добрый день!

Необходим копирайтер, который сможет быстро, грамотно, качественно писать статьи на разные темы. В основном это seo- продающие тексты и тексты для Миралинкса. Можно команду копирайторов.

Указывайте, пожалуйста, свои цены и возможности. Работать необходимо со 100% отдачей.

С уважением, Екатерина!

Всем откликнувшимся, огромное спасибо! Передаю Ваши заявки начальству на рассмотрение.

Написание статей
13 лет назад
Astra_R
41 год
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание статей для форума покупок

    Нужно написать несколько статей(для начала минимум 20) для форума о покупках в зарубежных магазинах. Плачу 120руб за статью - 2000 знаков. Тематика - описание зарубежных интернет - магазинов и их акций. При успешной работе ...

    Написание статей
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статей

    $50

    Требуются копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для сайта по созданию интернет магазинов. Тематика: как создать интернет магазин, что продавать в интернет магазине, продвижение интернет магазинов, в общем, вся информация, ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Описания к невышедшим фильмам, играм и т.д.

    Требуется основываясь на данных в интернете оформлять раздачи ожидаемых (ещё не вышедших, но предположительно популярных) фильмов, игр и т.д. Ищите информацию и либо пишите своё описание, опираясь на эту информацию, либо делаете качественный рерайт. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обзор фильма 3000 знаков

    $50

    Требуется написать обзор любого выходящего фильма, который выходит через 3-8 месяцев. Знаков примерно 3000-5000 Цена за обзор 70 рублей Оплата вебмани.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • SEO копирайт для сайта

    Здравствуйте! Ищем человека, который сможет написать уникальные SEO-тексты для сайта. Тематика - раскрутка и продвижение в социальных сетях. В заявке просьба указывать сроки и цену за 1000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание iOS обзоров программ и игр

    В действующий проект Требуется райтер обзоров для iOS. Обзоры небольшие 1,5-3к знаков. На настоящий момент нужно написание 1-2 обзора в неделю. Оплата от 500 до 1000 руб/обзор (зависит от размера обзора). Возможно увеличение количества обзоров ...

    iOS
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочный копирайт

    Требуется копирайт на тему искусственный камень. Нужно 5 текстов. Каждый по 1500 символов. Оплата 2 wmz за 1000 символов. Тексты нужны завтра.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Тексты по 1С Бухгалтерии

    Доброго времени суток, господа-фрилансеры. Есть довольно внятное ТЗ на тексты https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtdrkrNjg68QdC1XR3VkNkx3MktuenlTazZmMmkwRnc Выходит 5 текстов. Размещаться будут на абсолютно новом сайте, уникальность must be 100%. Общий объём от 20 000 до ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад