Написание качественных статей

Добрый день!

Необходим копирайтер, который сможет быстро, грамотно, качественно писать статьи на разные темы. В основном это seo- продающие тексты и тексты для Миралинкса. Можно команду копирайторов.

Указывайте, пожалуйста, свои цены и возможности. Работать необходимо со 100% отдачей.

С уважением, Екатерина!

Всем откликнувшимся, огромное спасибо! Передаю Ваши заявки начальству на рассмотрение.