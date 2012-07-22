Нужно написать несколько статей(для начала минимум 20) для форума о покупках в зарубежных магазинах. Плачу 120руб за статью - 2000 знаков. Тематика - описание зарубежных интернет - магазинов и их акций. При успешной работе ...
Написание качественных статей
Добрый день!
Необходим копирайтер, который сможет быстро, грамотно, качественно писать статьи на разные темы. В основном это seo- продающие тексты и тексты для Миралинкса. Можно команду копирайторов.
Указывайте, пожалуйста, свои цены и возможности. Работать необходимо со 100% отдачей.
С уважением, Екатерина!
Всем откликнувшимся, огромное спасибо! Передаю Ваши заявки начальству на рассмотрение.
Заявки фрилансеров
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