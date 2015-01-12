Продающая статья - "Что такое тестер в парфюмерии"

Тематика - автозапчасти, авто шины, аккумуляторы. Примерный объем - 20 статей по 3000 знаков. Прошу указывать стоимость в гривне за 1000 знаков (если в $ то по какому курсу).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Статья с описанием и объяснением, что такое тестер в парфюмерии, его основные отличия и достоинства.
Ключевые слова: купить тестер духов, духи тестер, что такое тестер, купить тестер парфюм.
Примерно на 2000 символов.
Если Вы готовы взяться за работу с парфюмерной тематикой, прошу сообщить мне. Есть совсем зелёный интернет магазин, нуждающийся в текстах.
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