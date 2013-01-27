Профнастил для крыши

Необходимо написать статью, которая будет размещаться на сайте. («Памятка покупателю» или «Как правильно купить земельный участок») Необходимая информация: -Коттеджный поселок в лесу - рассказать о преимуществе коттеджного поселка перед обычными частным сектором. 20 км от москвы в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пожелания к тексту:
1. грамотность
2. текст должен легко восприниматься и читаться
3. материал должен максимально раскрывать тему, ключевые слова
Объем от 3500 до 5000 (может чуть больше, но в пределах разумного)
КЛЮЧИ:
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толщина профнастила
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монтаж профнастила для крыши (подраздел)
ЗАПРЕЩЕНО: группировать ключевые слова в частях текста, необходимо распределять ключевые слова по всему тексту.
Оформление текста:
1. Текст должен быть разбит на абзацы по 4-5 предложений.
2. Каждые 2-5 абзацев должны иметь свой подзаголовок.
3. Желательно выделять ключевики
один из примеров для работы (правда тут нет речи о стоимости материала, придется посмотреть в интернете)
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