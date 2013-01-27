Профнастил для крыши

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Пожелания к тексту:

1. грамотность

2. текст должен легко восприниматься и читаться

3. материал должен максимально раскрывать тему, ключевые слова

Объем от 3500 до 5000 (может чуть больше, но в пределах разумного)

КЛЮЧИ:

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ЗАПРЕЩЕНО: группировать ключевые слова в частях текста, необходимо распределять ключевые слова по всему тексту.

Оформление текста:

1. Текст должен быть разбит на абзацы по 4-5 предложений.

2. Каждые 2-5 абзацев должны иметь свой подзаголовок.

3. Желательно выделять ключевики

один из примеров для работы (правда тут нет речи о стоимости материала, придется посмотреть в интернете)

http://krovlyakryshi.ru/kak-vybrat-profnastil-dlya-kryshi-6

11 лет назад
nikesha
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
tons_08
57 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Хорошая работа точно в срок. Рекомендую для сотрудничества
С таким заказчиком очень хорошо работать - полное взаимопонимание по ТЗ, составленному четко и по пунктам, скрупулезность при оплате заказа. Надеюсь, дальнейшее сотрудничество будет таким же приятным.
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