Пожелания к тексту:

1. грамотность

2. текст должен легко восприниматься и читаться

3. материал должен максимально раскрывать тему, ключевые слова

Объем от 3500 до 5000 (может чуть больше, но в пределах разумного)

КЛЮЧИ:

профнастил для крыши - 2 раза (обязательно вписать этот ключ в первое предложение)

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толщина профнастила

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купить профнастил

монтаж профнастила для крыши (подраздел)

ЗАПРЕЩЕНО: группировать ключевые слова в частях текста, необходимо распределять ключевые слова по всему тексту.

Оформление текста:

1. Текст должен быть разбит на абзацы по 4-5 предложений.

2. Каждые 2-5 абзацев должны иметь свой подзаголовок.

3. Желательно выделять ключевики

один из примеров для работы (правда тут нет речи о стоимости материала, придется посмотреть в интернете)

http://krovlyakryshi.ru/kak-vybrat-profnastil-dlya-kryshi-6